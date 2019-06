Il salernitano Angelo Alessio va ad allenare in Scozia

di Gerardo Lobosco

Nel giorno in cui la Juventus ha annunciato l'arrivo in panchina di Sarri, un ex bianconero Angelo Alessio, 54 anni, originario di Capaccio-Paestum, si accasa in un team scozzese. L'ex allenatore in seconda di Antonio Conte, che ha seguito a partire dal 2010 dapprima con la Juventus, poi con la Nazionale azzurra ed infine nell'avventura oltemanica con il Chelsea, ecco per Alessio, è arrivata la chiamata dal Kilmarnock, squadra che nella passata stagione ha centrato il terzo posto nel campionato scozzese e sarà presente alla prossima edizione dell'Europa League. La notizia di questa nuova avvetura professionale per Alessio è stata salutata con grande favore dagli sportivi che vivono nella città dei templi.

