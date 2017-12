Il Torino sbatte su Perin, con il Genoa è 0-0

di Redazione Sport

Il Torino si infrange contro la 'muraglià del Genoa e rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria casalinqa, che manca ormai da due mesi. Al Grande Torino finisce 0-0 la sfida con i rossoblù di super Perin, strepitoso in diverse occasioni, che confermano così la solidità difensiva ritrovata con Ballardini in panchina. Troppe le assenze tra i granata per condannare quest'ennesimo pareggio, che serve però davvero a poco in chiave Europa. Un punto d'oro per i liguri, invece, che muovono ancora la classifica. Per la squadra di Mihajlovic lo 0-0 è l'ennesima occasione sprecata, nonostante un Niang finalmente all'altezza della sua fama, l'ex Iago Falque e il connazionale Berenguer a non dare mai punti di riferimento alla difesa genoana. Dieci i tiri realizzati, solo un paio quelli degli avversari, ma la grande mole di gioco è sterile e alla lunga l'assenza in attacco di capitan Belotti si fa sentire. Almeno quattro le occasioni sventate da Perin, nel primo tempo plastico sul tiro dalla distanza di Berenguer e attento sul tacco di Niang, a cui nega il gol anche nella ripresa deviando in angolo un diagonale potente e preciso. Clamorosa per i granata anche l'occasione al 25' della ripresa, protagonista ancora una volta Niang, marcato a tutto campo da Spolli. L'ex milanista entra in area, si sbarazza dell'avversario e fa partire un pallonetto destinato ad entrare in porta. Questa volta Perin è battuto, ma ci pensa Izzo a spazzare via di testa e ad evitare un gol che ormai sembrava fatto. Il Torino recrimina per l'occasione mancata e col passare dei minuti perde lucidità, gli ingressi di Gustafson e Boyè al posto di Valdifiori e Berenguer buoni soltanto per il tabellino. Sulla panchina del Genoa Ballardini si arrabbia per qualche leggerezza di troppo ma la difesa si salva, mentre in attacco Pandev e Taarabt sono troppo isolati in avanti. L'ingresso di un inutile Lapadula al posto di uno spento Veloso non fa avanzare il baricentro alla squadra. Meglio invece l'ingresso di Giuseppe Rossi, applaudito anche dai tifosi del Torino, che invece a fine partita non risparmiano i fischi alla loro squadra per l'ennesimo pareggio. Le avversarie per l'Europa sono ancora lì, ma per sperare davvero nella qualificazione bisogna cominciare a vincere e questo Toro, fino ad ora, ha dimostrato di non saperlo fare.

