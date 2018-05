Immobile, il bomber diventa imprenditore dell'olio

Ciro Immobile, bomber della Lazio, entra nel mondo imprenditoriale. L'attaccante originario di Torre Annunziata investe in Revoilution, il mini frantoio da cucina. Una macchina alla portata di tutti. Fresco by Revoilution è la società che ha ideato e brevettato la prima macchina per ottenere l'olio d’oliva direttamente nelle proprie cucine e rendere ogni piatto più gustoso e salutare grazie all'innovativo elettrodomestico Eva e Le Polpe: pura oliva raccolta, denocciolata e abbattuta. Immobile ha partecipato all'aumento di capitale dell'azienda tramite la sua società di investimenti «9 Invest», assistito dal fratello Luigi e dal consulente Simone Ricciardelli. Immobile è un forte sostenitore del progetto, nonché tra i primi assaggiatori ed estimatori dell’olio d’oliva Fresco. Un grande successo quello di Revoilution con la campagna che, a solo poche ore dopo l’apertura, ha raggiunto il primo grande goal di 80mila euro.

