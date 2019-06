In panchina allo Stadium con Sarri «Continuiamo il progetto di Allegri»

All'inizio della stagione manca ancora molto, ma per Maurizio Sarri è già l'ora di andare in panchina allo Stadium. Il neo allenatore bianconero si è raccontato ai microfoni della Juventus tramite i canali social del club. «La prima sensazione quando arrivi qui è la consapevolezza di essere arrivato in un club importantissimo». dice il toscano. «Ho la fortuna di arrivarci dal Chelsea, ma la storia è diversa, qui si respira una esperienza centenaria e ho incontrato un gruppo coeso con una società fatta di persone coerenti e compatte tra di loro».



«La Juve mi ha cercato con più convinzione e mi ha colpito facendomi scegliere velocemente. Fino ad un anno prima era un nemico storico con cui ho combattuto, per batterla dovevi tirare fuori più del 100%», ha continuato l'ex Napoli. «Cristiano Ronaldo? Un grande calciatore fa diventare grande anche l’allenatore, non il contrario. Nel corso delle esperienze ti rendi conto che un allenatore può incidere fino ad un certo punto. Dovrò rispettare le caratteristiche dei calciatori più importanti di questo gruppo, vorrei mantenere alcune qualità del passato continuando il progetto di Allegri, ovviamente aggiungendo anche la mia idea di gioco».







