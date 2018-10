In trentamila spettatori per Napoli-Sassuolo

di Pino Taormina

Vola la prevendita in questi giorni per Napoli-Sassuolo: in poche ore già è stata superata quota ventimila biglietti venduti e quindi è facile prevedere che domani ci saranno circa 30mila spettatori ad assistere al ritorno al San paolo degli azzurri dopo il successo in Champions League. La vittoria con il Liverpool ha accesso la passione dei tifosi e ha influenzato la corsa al biglietto.

