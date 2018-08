Inchiesta dell'Antitrust: «Quanti rischi per Dazn e Sky»

di Bruno Majorano

Non solo parole ma anche fatti. Ecco perché adesso quanto trapelato nei giorni scorsi circa un procedimento da parte dell'Antitrust nei confronti di Sky e Dazn - le due emittenti che trasmettono le gare del campionato di serie A - potrebbero davvero essere fondate. «L'Antitrust è molto pignola e, se decide di procedere, è perché ha davvero qualcosa in mano». Ne è sicuro Marco Lo Bue, avvocato palermitano esperto di Antitrust e proprietà intellettuale. «Tuttavia, nelle prossime settimane le parti potranno impegnarsi a modificare la propria condotta e ad evitare le sanzioni».



Ma andiamo con ordine. L'Agcm (Autorità garante della concorrenza del mercato) ha preso in analisi le condotte di Sky e Dazn circa la pubblicità e la vendita dei pacchetti delle gare del campionato in corso. «Avendo lavorato in Agcm credo che ci siano sufficienti elementi per andare avanti - spiega l'avvocato Lo Bue - ed è difficile che non si assuma una decisione, si tratti di una multa o di un impegno a cambiare le condizioni per i consumatori».



Secondo l'avvocato Lo Bue, infatti, c'è già un contenzioso aperto tra Agcm e Sky, cosa che potrebbe rendere ulteriormente accesa la vicenda. «Sono in guerra con Sky e hanno già procedimenti aperti. Nel 2016 il gruppo televisivo è stato sanzionato per svariati milioni per un'intesa con Mediaset. Procedimento ancora pendente perché il Tar ha annullato il provvedimento». Ma nel caso attuale la sanzione potrebbe essere comunque limitata. «Essendo un procedimento promosso dall'Agcm a tutela dei consumatori, infatti, la sanzione può essere al massimo di 5 milioni. I consumatori potrebbero poi fare un'azione dinnanzi al tribunale e ricevere ulteriori risarcimenti».



