​​Chelsea, Drinkwater arrestato dopo incidente in auto: era ubriaco

Danny Drinkwater, 29 anni, centrocampista del Chelsea e protagonista del fantastico Leicester City di Ranieri nel 2016, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale avvenuto vicino a Manchester, in Inghilterra. Per fortuna Drinkwater non ha subìto danni o conseguenze.



Chelsea, gol pazzesco di Hazard: Sarri vince il derby contro il West Ham



Secondo la polizia, il giocatore era alla guida di una Ranger Rover, era reduce da una festa e soprattutto era ubriaco al momento del fermo. Così è stato rilasciato su cauzione. Ora dovrà comparire di fronte al tribunale di Stockport lunedì 13 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA