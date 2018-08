Incontro napoletano per Gattuso: Rino è già carico per il San Paolo

di Gennaro Arpaia

È arrivato a Napoli alle ore 18.30, come da programma, poi in bus ha tagliato la città per arrivare alla nuova struttura che li ospiterà in questo weekend tutto napoletano. Il Milan è in città da qualche ora ormai, accolto con tutti i comfort dalla stupenda cornice di Palazzo Caracciolo, l'hotel del centro città che ha accolto diverse squadre avversarie nell'ultimo biennio (tra cui i super campioni del Real Madrid, ndr) ma che per i rossoneri sarà una novità abituati com'erano alla vista del lungomare negli scorsi anni.



La trasferta napoletana, però, è stata anche l'occasione per rivedere facce note. E così mentre Gonzalo Higuain e Pepe Reina ritrovano la città che li ha ospitati per diversi anni, Gennaro Gattuso ha incontrato un vecchio amico. Si tratta di Ciro Thierry Perrella, imprenditore napoletano e proprietario della Fiera del Mobile di Riardo. Amico di tanti calciatori italiani ed internazionali, Perrella e Gattuso si conoscono da diversi anni e non hanno perso occasione per ritrovarsi anche a Napoli.Dopo la cena in hotel prevista alle ore 20 per tutto lo staff milanista, l'allenatore rossonero si è intrattenuto per diverso tempo con Perrella, l'occasione giusta per raccontarsi qualche aneddoto, per parlare della sfida di stasera, ma anche per staccare un po' la spina della tensione. Il Milan è carico per la prima sfida dell'anno, così come carico a mille è lo stesso Gattuso che in testa ha un solo dubbio, quello relativo alla presenza dal primo minuto di Bakayoko. Non solo l'esordio di una squadra rinforzata per lui quest'estate, ma anche la sfida con un «maestro» come Ancelotti ad arricchire il pacchetto delle emozioni che andrà in scena a Fuorigrotta.

