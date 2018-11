Incredibile Stella Rossa: vince 2-0 contro il Liverpool al Marakana

La Stella Rossa si impone al Maracana di Belgrado 2-0 sul Liverpool in una partita del gruppo C di Champions League, che comprende aanche Napoli e Psg. I gol sono stati segnati nel primo tempo, al 22' e al 29', da Pavkov.



Nell'altra partita di Champions delle 19, poker del Bruges sul campo del Monaco 4-0, in una partita del gruppo A di Champions League disputata a Montecarlo. Le reti sono arrivate al 12' e al 17' del primo tempo su rigore, da Vanaken, al 24' da Wesley; mentre al 40' della ripresa ha segnato Vormer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA