Inghilterra-Belgio 0-0 La Diretta All'Arena Baltika si gioca per il 1° posto

Inghilterra e Belgio chiudono quest'oggi un'entusiasmante prima parte di Mondiale con quella che si può definire una vera e propria finale per il primo posto del Gruppo G. Numeri uguali per inglesi e belgi: sei punti con otto gol fatti e due subiti. Con un pareggio quest'oggi, sarebbe addirittura il coefficiente fair play a determinare la prima classificata. Oggi è anche lo scontro tra i due centravanti puri più forti visti fin qui in Russia: Kane per l'Inghilterra e Lukaku per il Belgio.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

INGHILTERRA: Pickford; P.Jones, Stones, G.Cahill; Dier; Alexander-Arnold; Loftus-Cheek, Delph, Rose; Rashford, Vardy

BELGIO: Courtois; Dendoncker, Boyata, Vermaelen; Chadli, M.Dembélé, Fellaini, Tielemans; T.Hazard, Batshuayi, Januzaj.

