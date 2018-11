Inghilterra, Pochettino dice no a maxi offerta del Real Madrid

Non ha avuto esito positivo l'ennesimo tentativo del Real Madrid per portare sulla panchina dei 'blancos' Mauricio Pochettino. A quanto riporta il 'Sun' Il tecnico del Tottenham ha rifiutato una offerta da 18 milioni di euro a stagione avanzata dai campioni d'Europa. L'argentino è in cima alla lista degli allenatori stilata dal presidente del Real, Florentino Perez, a caccia di un tecnico di spessore per sostituire Julen Lopetegui esonerato dopo la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona.

