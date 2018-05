Iniesta, 8.000 tifosi del Vissel Kobe alla presentazione dello spagnolo

Una festa per il campione ex Barcellona. Erano più di 8mila i tifosi giapponesi convenuti allo Stadio Noevir di Kobe per la presentazione di Andrés Iniesta nuovo acquisto del Vissel Kobe. L'ex Barcellona ha salutato il pubblico indossando la maglia amaranto col numero 8. «Sono arrivato da due giorni in Giappone e sono rimasto colpito per la calorosa accoglienza. Sono qui per giocare e imparare, spero di dare il mio contributo alla crescita del club con l'obiettivo di vincere il campionato», ha spiegato il centrocampista che ha detto addio al Barca dopo oltre 20 anni tra giovanili e prima squadra. Iniesta tornerà ora in Europa per unirsi alla nazionale spagnola in vista dei Mondiali che prenderanno avvio il 14 giugno in Russia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA