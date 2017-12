Inler, che bel messaggio per Hamsik

"Un abbraccio grande, amico mio, Come giocassimo ancora uno vicino all'altro, come esultassimo ancora insieme. Nonostante non sia più cosi, ci sentiamo spesso ed oggi sono molto orgoglioso di te. Sei storia, storia di un popolo meraviglioso e di una città che amiamo". questo il messaggio che Hamsik ha ricevuto dal suo vecchio compagno Inler per il record di Maradona superato dopo il gol con la Sampdoria.

