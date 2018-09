Insigne-Balotelli, tandem social: coppia fissa dentro e fuori dal campo

di Bruno Majorano

Ci manca solo che il prossimo video lo facciano insieme sotto le coperte di un bel letto matrimoniale: uno con il giornale davanti alla faccia e l'altro con le braccia conserte e le gambe che scalciano da sotto le coperte. Un pizzico di ironia non guasta, perché Lorenzo Insigne e Mario Balotelli sembrano davvero Sandra e Raimondo in casa Coverciano. Non è la prima volta che i due si ritrovano in camera insieme durante il ritiro della Nazionale, perché non solo si trovano bene in campo - dove sono i fari dell'attacco di Mancini - ma stanno a meraviglia anche fuori.



Non serve certo aspettare gli spifferi di radio spogliatoio per sapere quello che combinano in camera Mario e Lorenzo, anzi Lorenziello, come Balotelli definisce l'amico. Basta fare un giro sui social dei due attaccanti per vedere che i loro momenti di relax (rigorosamente insieme) sono all'insegna di scherzi, sfottò e partite alla play station. Un modo diverso per fare gruppo e per tenere alto l'umore durante i ritiri in Nazionale, con buona pace e tanto di benedizione da parte del ct che qualche risata e se la fa anche lui monitorando dal proprio smartphone come passano i momenti di libertà i suoi azzurri. E non è certo la prima volta, perché già durante l'ultimo ritiro i due facevano coppia fissa. Per non parlare della video chiamata che i due hanno avuto in estate quando Lorenzo era in ritiro con il Napoli a Dimaro e Mario era ancora in vacanza in attesa di conoscere qualcosa in più del suo futuro rimasto poi invariato. «Lo dico a tutti i miei follower: se in Nazionale non chiamano Insigne io non ci vengo più», dice Balotelli durante una diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

