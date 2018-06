Insigne capitano dell'Italia: lo scugnizzo è diventato grande

di Bruno Majorano

Un pizzico di nostalgia sarà anche giustificato. Sì, perché quando stasera Lorenzo Insigne scenderà in campo con la fascia da capitano dell'Italia, la mente non potrà che ritornare all'ultimo napoletano ad aver guidato da capofila la nostra Nazionale. Un nome e un cognome che vogliono dire tantissimo: Fabio Cannavaro. Inutile ricordare il Mondiale del 2006 e quella coppa del Mondo sollevata al cielo di Berlino. Il presente si chiama Lorenzo Insigne, e a questo punto poco importa se l'Italia i prossimi Mondiali li vedrà dal divano seduta comodamente davanti alla tv.



In assenza di Bonucci (capitano designato da Mancini per il dopo Buffon) e di Mario Balotelli (vice in pectore) il ct ha deciso di affidare i gradi di capitano a Lorenzo Insigne. Per il napoletano sarà la 26esima presenza con la maglia della Nazionale tra amichevoli, Mondiali ed Europei. Un ciclo iniziato sotto la guida di Cesare Prandelli e proseguito prima con Conte e poi con Ventura. Mancini non poteva che confermarlo, con tanto di maglia numero 10 sulle spalle. Mica male per uno che di numeri 10 se ne intende eccome. Consacrazione non da poco per uno dei giocatori più tecnici che ci sono in Italia.



