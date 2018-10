Insigne l'italiano: guizzi e traversa contro la Polonia

di Roberto Ventre

Insigne regala diversi guizzi dei suoi contro la Polonia. Lo ferma la traversa, una giocata in fotocopia a quella in Champions League con il Napoli contro il Liverpool che regalò il gol vittoria agli azzurri all’ultimo minuto sull’assist al bacio di Callejon: si lancia in scivolata sull’assist in verticale di Florenzi ma stavolta è sfortunatissimo nella conclusione.



L’ASSIST DI TACCO

Un altro colpo dei suoi poco più tardi, il colpo di tacco per Florenzi: Lorenzo ricambia la cortesia al terzino della Roma che impegna Szczesny con un diagonale. L’Italia gioca a un solo tocco e Insigne riesce ad esaltare le sue qualità tecniche. Mancini lo ripropone inizialmente a sinistra nel tridente di attacco, in quello che era il suo vecchio ruolo nel Napoli di Sarri, e Lorenzo gioca bene, una prestazione convincente, tra le migliori in assoluto con la maglia della Nazionale. Gli manca soltanto il gol in una serata positiva.



ESTERNO E CENTRAVANTI

Fa bene allo stesso modo da centravanti, ruolo in cui viene riproposto nella ripresa con Bernardeschi spostato a sinistra. Sempre pungente, non dà riferimenti ai difensori della Polonia calando solo alla distanza. Insigne nel Napoli di Ancelotti gioca più centrale, più vicino alla porta ma il sistema di gioco è diverso e Lorenzo giostra intorno alla prima punta (Milik e Mertens) ma si è adattato bene in Nazionale.



BUONA CONDIZIONE

L’attaccante del Napoli sta bene atleticamente e si vede, si muove con disinvoltura e mette in difficoltà Bereszysnki, parte dall’esterno ma quando può si accentra palla al piede per invitare con il cambio gioco i compagni sull’altra fascia. Imprendibile Lorenzo quando gioca a un tocco: prova anche una giocata difficile, il pallonetto, che però finisce alto sulla traversa. Prestazione brillante soprattutto nel primo tempo, maggiori difficoltà nella ripresa con gli spazi più stretti e la Polonia più attenta in fase difensiva. Insigne però resta vivo, anche se meno incisivo e con qualche errore in più come quello di tacco che dà il là a un pericoloso contropiede polacco.



MILIK E ZIELINSKI

In campo anche Milik e Zielinski, altri due azzurri di Ancelotti. In grande difficoltà il centrocampista nel primo tempo, come gli altri compagni di reparto contro la velocità di azione dell’Italia. Bellissimo però il suo lancio per Grosicki nell’azione più pericolosa da costruita dalla Polonia. Pochissimi palloni arrivano in attacco: Milk riesce a rendersi pericoloso con una grande girata di sinistro frenata da un difensore azzurro. Poi sbaglia una palla gol nella ripresa calciando alto da ottima posizione, dopo la precedente respinta di Donnarumma su Grosicki. Arek gioca in coppia con Lewandowski: il ct polacco Brzęczek lo ha preferito a Piotek, capocannoniere di serie A nel Genoa con 9 gol e andato a segno nel match di Nations League perso 3-2 dalla Polonia contro il Portogallo.



