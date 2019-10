Insigne, magia decisiva con l'Italia «Però la mia Napoli mi sia vicina»

di Roberto Ventre

Si procura il rigore che sblocca la partita vinta 2-0 contro la Grecia, quella che manda l'Italia agli Europei 2020, successo completato da Bernardeschi. Decisivo Insigne contro la Grecia, chiede e ottiene l'uno-due da Verratti e piazza il piatto destro fermato con un braccio dal difensore greco Bouchalakis: perfetta l'esecuzione dal dischetto di Jorginho, ex compagno di squadra di Lorenzo a Napoli. Sfiora il terzo gol azzurro con destro al volo parato dal portiere greco. Qualche lampo anche nel primo tempo nel primo tempo, dove però Insigne ha avuto più difficoltà contro il muro della Grecia, insieme a tutta l'Italia. Maglia numero 10, largo a sinistra nel tridente, come sempre nel 4-3-3 di Mancini, dal suo lato si è sovrapposto spesso Spinazzola. Sua la pennellata su punizione per Bonucci che prolunga di testa verso il centro alla ricerca di un compagno. E sua anche la prima chance vera a inizio ripresa non sfruttata al meglio: perfetto l'aggancio sul lancio di Verratti, sbagliata la conclusione che finisce alta sulla traversa. Un'altra positiva con la maglia dell'Italia e la gioia di aver centrato con tre giornate di anticipo la qualificazione agli Europei: martedì la trasferta con il Liechteinstein e poi il rientro a Castel Volturno per rituffarsi nell'universo Napoli.



IL RAPPORTO CON I NAPOLETANI

Alla vigilia del match contro la Grecia ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Napoli e della difficoltà di essere profeta in Patria. «E' un paio di anni che soffro questa cosa, anche se spero che per loro è solo affetto. Finora non mi hanno capito, sono un ragazzo che a volte per il mio carattere passa per essere un presuntuoso: invece chi mi conosce sa che non sono così e che mi piace scherzare con tutti. Spero che i tifosi del Napoli cambino l'opinione e spero che mi stiano vicino, anche se so che c'è chi mi vuole bene e lo apprezzo. Fino a quando indosserò questa maglia e questa fascia mi farò ammazzare perché l'ho sempre sognato e spero di portarla il più a lungo possibile».





