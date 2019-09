Insulti razzisti. Pesanti. Un "tifoso" o presunto tale si è scagliato su Juan Jesus, il difensore brasiliano della Roma, apostrofandolo via Instagram: «Stai meglio al giardino zoologico, li m.... tua. Maledetto scimmione. Negro». Juan Jesus ha fatto lo screen shot della pagina e, in una story, ha chiamato in causa il club scrivendo «@officialasroma Sapete già cosa fare con un tifoso così!! #notoracism. Orgoglioso di essere quello che sono».



Il club ha preso atto dell'accaduto e sta valutando se il soggetto in questione sia un tifoso abbonato del club e, nel caso, decidere quali provvedimenti prendere. All'estero, soprattutto in Inghilterra, per episodi simili alcuni "tifosi" sono stati bannati dallo stadio, inibiti per anni a seguire le partite dal vivo.





