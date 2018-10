Inter, 3-0 alla Lazio all'Olimpico: i nerazzurri agganciano il Napoli

Il 3-0 con cui l’Inter batte la Lazio suona come un vecchio ritornello: i biancocelesti sono piccoli con le grandi. Terzo ko contro le prime tre della classe. Il copione non cambia mai. I nerazzurri passano all’Olimpico agganciando il Napoli al secondo posto a quota 22, ora a più quattro dalla squadra di Inzaghi. Puntualmente tornano a palesarsi i vecchi errori difensivi e di personalità che non permettono mai alla Lazio di fare quel salto in più. I nerazzurri hanno un budget maggiore e sono stati costruiti per altri obiettivi ma è pur vero che non capita di fare un “miracolo”. E’ successo lo scorso anno, il 17 ottobre, a Torino con la Juve poi solo sconfitte. L’onta del 20 maggio non viene cancellata. E pensare che de Vrij, il fantasma di quel giorno, resta in panchina per tutta la gara.



La Lazio comincia bene pressando altissima e soffocando il gioco di Spalletti. Immobile si divora il vantaggio. Non lo fa Icardi che vince il duello a distanza con Immobile. Tra i biancocelesti non spicca nessuno. Tra i peggiori c’è MIlinkovic che invece di caricarsi la squadra sulle spalle finisce per eclissarsi insieme agli altri. La difesa sbanda ad ogni azione nerazzurra. Tanta la differenza tra le due squadre. Va bene la differenza di budget e obiettivi tra le due ma è assurdo che la Lazio non vinca praticamente mai uno scontro diretto. E non può essere l’assenza di Leiva in regia a spiegare il tutto. La Lazio esce sconfitta ma non ridimensionata perché non è questo il livello per cui compete. Non a caso con le medio piccole è infallibile. L’Inter, invece, aggancia il Napoli e ora si propone come nuova anti-Juve. O almeno ci prova.

