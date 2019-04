Inter-Atalanta live dalle 18: spareggio Champions a San Siro

Si gioca a San Siro il match domenicale delle ore 18 tra Inter e Atalanta, uno scontro di fondamentale importanza per la corsa alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. I milanesi, 56 punti in classifica contro i 51 dei bergamaschi, vengono dal largo successo di Marassi sul Genoa in occasione del quale Mauro Icardi è tornato in campo e soprattutto in gol; anche per i bergamaschi turno infrasettimanale più che positivo grazie al comodo 4-1 casalingo sul Bologna.



LE FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic, Icardi.

ATALANTA: Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Ilicic.



Un'Inter senza mezzi termini nelle ultime 5 di campionato: 3 vittorie e 2 sconfitte, a Cagliari e a San Siro con la Lazio; l'Atalanta ha prepotentemente rilanciato le proprie chance di arrivare tra le prime 4 in campionato grazie a 4 vittorie nelle ultime 5 partite, inframmezzate dal pareggio casalingo col Chievo, tanto somigliante ad un estemporaneo inciampo per i ragazzi guidati da Gasperini. Orobici col miglior attacco del campionato fuori casa: ben 35 le marcature segnate fin qui.

