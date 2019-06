di Eleonora Trotta

Nuovo contatto oggi tra l'Inter e l'agente di Barella, Alessandro Beltrami. Un incontro utile per studiare le prossime tappe della trattativa, sempre più calda, tra il ds Ausilo e il presidente Giulini. Ribadita la volontà, già registrata la scorsa estate, dell'azzurro di vestire la maglia interista, il prossimo step sarà quello di ridurre la distanza economica tra club. E l'intesa totale arriverà appena si capiranno le contropartite che verranno inserite nell'affare impostato sulla base di 45 milioni di euro. L'idea dei nerazzurri è quella di offrire circa 25-30 milioni di euro più uno o due giovani. Sul tavolo della discussione anche il cartellino di Eder, in forza allo Jiangsu Suning.

Intanto, dal ritiro della Nazionale, il calciatore classe '97 ha parlato così del suo futuro: «Le offerte fanno piacere, vuol dire che sto lavorando bene. Può essere che vada via, è tutto aperto, ma adesso penso solo alla Nazionale e all'Europeo Under 21. Del resto se ne occupa il mio procuratore».

