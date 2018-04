Inter-Cagliari 4-0: Spalletti vola al terzo posto con Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic

Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic fanno sorridere Luciano Spalletti, che in una notte ritrova vittoria e gol. L’Inter batte il Cagliari 4-0 e sale al terzo posto sorpassando Roma e Lazio. Il tecnico di Certaldo, che perde Gagliardini (problema al flessore della coscia destra), riassapora il profumo della Champions in attesa delle gare delle due romane. Il Cagliari gioca una bruttissima partita, non rendendosi mai pericoloso dalla parte di Handanovic. I nerazzurri sbloccano il risultato già al 3’ con una punizione di Cancelo che beffa Cragno. Sbloccato il risultato, l’Inter non si ferma. Karamoh ha due grandissime occasioni, ma le sbaglia entrambe. Nella prima manda sul fondo (13’), nella seconda centra la traversa a pochi metri dalla porta (21’). Nella ripresa le cose non cambiano. La squadra di Diego Lopez continua a soffrire tutte le manovre offensive nerazzurre e affondano già al 4’, quando Icardi raccoglie un tocco di Rafinha e batte Cragno. Brozovic chiude al 15’ segnando il 3-0 con un bellissimo tiro a giro. Poi, è una continua ricerca del quarto gol che arriva al 45’ con Perisic. Prima l’arbitro Pasqua (e la Var) non avevano assegnato un rigore all’Inter per un fallo di mano di Andreolli su tiro di Candreva.



