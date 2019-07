Inter, Conte in attesa di Barella e Nainggolan viaggia verso la Cina

L'Inter di Antonio Conte prosegue il blindato ritiro di Lugano, con la speranza che nei prossimi giorni possa arrivare una novità. Il tecnico nerazzurro infatti potrebbe avere già in Svizzera, o al più tardi per la partenza della tournèe in Asia la prossima settimana, Nicolò Barella. L'accordo con il Cagliari sulla valutazione da 45 milioni è stato trovato, vanno limati i dettagli sulle modalità di pagamento e sui contratti, con l'agente del calciatore che oggi ha incontrato i dirigenti interisti in sede a Milano. Un vertice che può aver sbloccato anche la cessione di Nainggolan, considerando che l'agente del belga è lo stesso di Barella: tra le opzioni per l'ex Roma c'è anche la Cina, ma l'Inter chiede 30 milioni o un prestito oneroso da 9 milioni per non avere un impatto negativo. Intanto Nainggolan insieme a Icardi continua ad allenarsi da separato in casa nel ritiro di Lugano. «Si stanno allenando con noi, ma tutte le cose che riguardano i calciatori e la società è giusto che le chiariscano tra di loro, il gruppo non deve prendere posizione e deve stare fuori da queste scelte», ha spiegato Ranocchia intervistato da Sky Sport. «I proclami di inizio anno lasciano sempre il tempo che trovano. Quello che posso dire ai tifosi è che saremo una squadra che darà tutto, che uscirà dal campo sempre con la maglia sudata», ha concluso il difensore

