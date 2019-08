Inter, Conte lancia la sfida: «Via alla rincorsa a Juve e Napoli»

di Salvatore Riggio

Antonio Conte è pronto al debutto, domani a San Siro, contro il Lecce: «Sono felice di quello che stiamo creando. Icardi? Non sono turbato», le sue parole.



Gap. «Solo il tempo potrà dire se il gap è ridotto. Anche Napoli e Juventus sono intervenute sul mercato, come penso che abbiamo fatto noi. Ma ripeto: non guardiamo le altre, concentriamoci su noi stessi. Dobbiamo lavorare e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Se avremo raggiunto questo obiettivo penso che avremo fatto già un bel passo avanti».



Primo obiettivo. «Di portare un’idea affinché il tifoso si possa riconoscere nella squadra. Cercare attraverso la partita di portare entusiasmo affinché il tifoso sia entusiasta della prima squadra. C’è un ambiente nuovo, tutto da conquistare, ma sappiamo benissimo che l’unico mezzo che abbiamo è lavorare sodo e costruire qualcosa di importante».



Mercato. «Fin dal primo giorno c'è sempre stata molta chiarezza con i dirigenti su tutto. Stiamo proseguendo su questa strada, c'è grande stima reciproca. Sono contento di quello che stiamo creando».



Juventus. «Ho sempre detto che volevo sentire anche un 1% di possibilità di poter competere per la vittoria. Penso che stiamo lavorando nella giusta maniera. Devo essere obiettivo e dire che c’è un gap nei confronti di due squadre che è molto importante e sono Juventus e Napoli. Come ho sempre detto io non posso mettere limiti, solo il tempo dirà per cosa lotteremo».Aspettative. «Cerco di trasferirle ai miei giocatori proprio per non creare alibi, pur sapendo che abbiamo squadre più rodate rispetto a noi. Però sono contento del percorso fatto col club e i calciatori fino ad ora».



Icardi. «Io ho grande rispetto nei confronti di tutti, ma da parte mia non c’è alcuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria, sapete benissimo quale linea è stata presa nei confronti del giocatore».



Lecce. «Se sono emozionato? Sicuramente, anche perché a Lecce io sono nato, ho Lecce nel cuore. È particolare. Sono contento di affrontare il Lecce soprattutto perché li affronto in Serie A. Vengono da due anni incredibili. Hanno meritato. Sarà bello vedere persone con cui continuo ad avere rapporti. È inevitabile che domani si sia avversari, ma a Lecce mi legano vincoli molto forti».



