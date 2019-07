di Salvatore Riggio

Sfida al passato, dalla Cina. Per Antonio Conte sarà piena di emozioni l’amichevole contro la Juventus. «Una partita importante, che serve per farci migliorare. Il mio ritorno in bianconero? Mai ricevuto una telefonata da loro», ha detto l’allenatore nerazzurro.



Contatti con la Juventus. «Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante».



Juventus. «Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui lavoriamo, in fase di possesso e non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi».



Partita. «Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi sia loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato».



Mercato. «Per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo».



Miglioramenti. «Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti».



Vecino. «Arrivava da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione».

