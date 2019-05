di Salvatore Riggio

Un epilogo già scritto il 13 febbraio, quando con un comunicato l’Inter faceva sapere al mondo che Mauro Icardi non era più il suo capitano. La fascia sarebbe passata, e così è stato, sul braccio di Handanovic. Da quel momento il rapporto, già non idilliaco al 100%, tra l’argentino e il club è peggiorato fino al divorzio che avverrà ufficialmente tra qualche settimana. Così quella di domenica sera, contro l’Empoli a San Siro, sarà l’ultima partita di Icardi con la maglia dell’Inter. Potrebbe partire titolare e smaltire la mancata convocazione dell’Argentina per la Coppa America, vincendo di fatto il ballottaggio con Lautaro Martinez, il giovane connazionale che si è preso il suo posto sia all’Inter sia nell’Albiceleste guidata dal ct Lionel Scaloni.



In realtà, è bene dirlo, Icardi continua a dire di voler restare a Milano, ma la situazione è ben diversa da quella che sembra. E di molto. L’Inter ascolterà tutte le offerte e intavolerà trattative con l’obiettivo di una cessione soddisfacente per tutti; Icardi, che non vuole passare come il traditore di turno, alla fine accetterà la sua nuova avventura. Potrà essere ancora in Italia, alla Juventus. Al momento, l’Atletico Madrid appare un po’ più defilato. Prima dell’addio di Mauro, ci sarà quello di Luciano Spalletti e successivamente quello di Ivan Perisic. Ed è curioso come tutti i protagonisti della telenovela durata fino al 3 aprile presto saluteranno l’Inter. Alcuni con dei rimpianti, altri meno.

