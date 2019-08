Inter, la seconda vita di D'Ambrosio: «Con Conte l'asticella si è alzata»

«L'arrivo di Conte ci ha portato entusiasmo ma soprattutto ha alzato di un bel pò l'asticella. Ci ha investito di grande responsabilità: sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Stiamo lavorando duramente dal punto di vista fisico, con allenamenti impegnativi, e dal punto di vista mentale. Conte e il suo staff sono dei vincenti». Danilo D'Ambrosio spiega, in un'intervista a Sky Sport, atteggiamento e metodi dell'allenatore dell'Inter. L'arrivo di Conte ha dato entusiasmo all'ambiente nerazzurro ma, assicura il difensore, «siamo molto concentrati e abbiamo tanta voglia di fare bene. Non ci poniamo limiti ma non parliamo di obiettivi, lavoriamo per un campionato di vertice». L'Inter si è già rinforzata sul mercato, scegliendo italiani come Sensi che ha impressionato D'Ambrosio «tecnicamente è fortissimo» e campioni internazionali come Lukaku: «Ha uno strapotere fisico al di sopra della norma». E su Sanchez che potrebbe vestire presto la maglia dell'Inter, D'Ambrosio ammette: «Mette in difficoltà con la sua velocità e le qualità tecniche. Farebbe comodo a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA