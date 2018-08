di Redazione Sport

Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto di poter fare bene con i giocatori che ha a disposizione. Ma un bomber da avvicendare con Benzema e Bale serve assolutamente. Così la stampa spagnola è scatenata nell'individuare il nome giusto, visto che il mercato della Liga chiude a fine mese. Principale obiettivo del Real sarebbe il capitano dell'Inter Mauro Icardi, richiamato proprio ieri dalla nazionale argentina dopo essere stato escluso (dal precedente ct, Jorge Sampaoli) dalla lista dei 23 per i Mondiali in Russia. Unica controindicazione è che l'Inter avrebbe chiesto 100 milioni per cederlo, e anche il fatto che i rapporti fra le due società sono tesi dopo la vicenda Modric. A Lopetegui piace molto anche l'oriundo brasiliano Rodrigo, con cui il tecnico ha lavorato nell'under 21 spagnola ma che il Valencia non vuole cedere. Terzo nome della lista è il tedesco Timo Werner del Lipsia, che gli osservatori del Real seguono da tempo. Piace anche Robert Lewandowski del Bayern ma i bavaresi non vogliono cederlo. C'è anche chi scrive che alla fine al posto dell'attaccante potrebbe arrivare Eden Hazard dal Chelsea, che però è un trequartista, seppur di classe cristallina. Ma Lopetegui insiste: vuole un bomber.

