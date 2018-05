«Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo». Così l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, ha risposto a una domanda sugli sforzi della società per trattenere l'attaccante argentino che, secondo alcuni rumor di mercato, sarebbe nel mirino della Juventus. «Si è appena concluso un campionato e immediatamente si inizia con il mercato, ponendo domande e questioni che possono in qualche modo creare turbolenza - ha notato Antonello, a margine della presentazione del Reportcalcio della Figc, dove ha incrociato fra gli altri l'ad juventino Giuseppe Marotta, che dal canto suo ha preferito non rispondere a nessuna domanda -. Dobbiamo rimanere sereni, abbiamo i nostri piani, affronteremo una nuova finestra di mercato, ma prima siamo concentrati sulla chiusura dell'anno fiscale. Abbiamo dei paletti da rispettare. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno e poi al mercato della prossima stagione. È importante avere delle stelle? È importante avere una squadra competitiva, aiuta nei risultati. Ma tutto - ha concluso l'ad nerazzurro - deve essere fatto in maniera accurata, la Uefa ha introdotto il nuovo Financial Fair Play 2.0, ci sono paletti da rispettare».

