Inter, distorsione per Nainggolan: stop di almeno tre settimane

Niente Barcellona per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter, uscito per infortunio al 30' del primo tempo nel derby contro il Milan, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Si profila quindi uno stop non di breve durate, visto che le condizioni del giocatore, spiega la società, «saranno rivalutate nelle prossime settimane». Non si sono invece resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno: i due hanno accusato una contusione alla coscia destra durante la gara con i rossoneri e restano in dubbio per la sfida di Champions di mercoledì contro il Barcellona



Prosegue così la complicata stagione per il centrocampista dell'Inter dal punto di vista dei problemi fisici. Nainggolan era già stato costretto a saltare quasi l'intera preparazione estiva a causa di una distrazione muscolare subita nel corso dell'amichevole contro il Sion del 18 luglio scorso. Rientrato dall'infortunio per la gara con il Bologna dell'1 settembre (in cui ha segnato il suo primo gol in nerazzurro), l'ex Roma ha disputato tutte le successive otto gare tra campionato e Champions da titolare, fino al ko di ieri al 30' nella sfida con il Milan in seguito a un contrasto con Biglia. Oltre alla sfida di mercoledì con il Barcellona e quella di lunedì prossimo con la Lazio, se lo stop superasse le due settimane Nainggolan potrebbe rischiare di saltare anche la gara di ritorno con i blaugrana, in programma il 6 novembre a San Siro.

