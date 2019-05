Inter-Empoli, dalla Curva Nord cori razzisti contro i napoletani

Cori contro Napoli e i napoletani hanno caratterizzato l'intervallo di Inter-Empoli. Mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, da una fetta della Curva Nord sono partiti alcuni canti: da «noi non siamo napoletani» ha fatto seguito il coro «Napoli m...a, Napoli colera, sei la rovina dell'Italia intera». La Curva dell'Inter è sotto attenta osservazione da parte della procura della Figc: a marzo era stata squalificata per un turno per i cori contro Kessie ma la pena era stata sospesa con la condizionale di un anno, dopo la gara contro il Chievo aveva evitato una sanzione perché la relazione sui cori di discriminazione territoriale non era arrivata al Giudice Sportivo entro il termine stabilito dal regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA