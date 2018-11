Inter e Genoa si affrontano quest'oggi a San Siro nella sfida delle ore 15, valevole per l'11esima giornata di Serie A. Momento decisamente positivo per gli uomini di Spalletti, che non vogliono certo fermarsi. Tornano a San Siro invece i rossoblu, a pochi giorni dalla beffarda sconfitta contro il Milan.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé.

