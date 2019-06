Inter e Icardi alla guerra: annullato il vertice con Wanda Nara

di Angelo Rossi

C'è un bel caos nell'Inter e si chiama Icardi. L'argentino e il club sono ai ferri corti da mesi, da quando venne degradato e costretto a cedere la fascia di capitano. Spalletti lo fece fuori e il cambio di guardia in panchina ha prodotto più o meno lo stesso effetto, perché Conte non vuol proprio saperne. Da capocannoniere a riserva, da icona del popolo interista a separato in casa: perché adesso anche la tifoseria ha le scatole piene di Maurito e della moglie-procuratrice Wanda Nara.



