Inter, Icardi: «Non ho nessuna intenzione di andare via»

«Le voci di mercato su un possibile approdo in Liga? Come dico sempre, sto molto bene con la mia famiglia all'Inter e non ho intenzione di andarmene. Le offerte sono arrivate in estate ma non ho né il bisogno né il desiderio di andarmene». È la precisazione dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, in conferenza stampa da Barcellona alla vigilia della sfida Champions contro la squadra catalana. «Le offerte arrivano sempre. Al momento sono tranquillo e concentrato su quello che stiamo facendo con la squadra di cui sono capitano -prosegue l'attaccante argentino-. Giochiamo la Champions League e le offerte non mi faranno cambiare». Infine un pensiero al Barca, squadra con cui Icardi mosse i primi passi nelle giovanili blaugrana. «Ho imparato molto sul calcio e personalmente sono grato di essere stato qui, grazie al Barca ora sono ora quello che sono. Tornare al Camp Nou è speciale perché qui è iniziata la mia carriera calcistica».



