Inter, inizia la nuova stagione: tutti a Lugano agli ordini di Conte

di Salvatore Riggio

Si riparte da Lugano, da dove inizia l'era di Antonio Conte, presentato ieri dall'Inter nella nuova sede di Viale Liberazione. I nerazzurri sono arrivati in Svizzera ieri sera e da oggi inizieranno a sudare, faticare, lavorare, come piace al nuovo allenatore, che ha scelto un hotel a quattro stelle con Spa di 3mila metri quadrati e piscina panoramica. L'obiettivo di Conte è sfruttare al massimo questa settimana per far partire al meglio l'Inter, chiamata a colmare il divario con Juventus e Napoli con il lavoro. Concetto più volte espresso dall'allenatore nella conferenza di presentazione. L'Inter dovrà lavorare tanto e meglio degli altri e Conte è pronto per questa nuova sfida, dura, faticosa, ma anche affascinante. Oggi si parte con i test atletici agli ordini di Antonio Pintus, 56 anni, considerato un sergente di ferro, che è rientrato in Italia dal Real Madrid. Fa correre molto i giocatori e i nerazzurri se ne accorgeranno da oggi. Nel frattempo, ieri alla Pinetina il primo ad arrivare è stato Skriniar, poi tutti gli altri. Compresi Icardi e Nainggolan, messi sul mercato da Beppe Marotta. Ma se l'argentino è conteso da Juventus e Napoli (nonostante i bianconeri non si siano mai fatti avanti ufficialmente), il centrocampista belga invece non ha mercato. Radja ha rifiutato diverse offerte dalla Cina e vorrebbe tornare a Roma, in giallorosso. Sogno che difficilmente si potrà avverare. A Conte il compito di allenarli, nonostante l’addio sia ormai vicinissimo.

