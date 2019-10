I tifosi bianconeri insultano Conte e lui abbraccia Sarri

Fischi e insulti per Antonio Conte da parte dei tifosi della Juventus alla lettura delle formazioni e all'ingresso in campo per il derby d'Italia contro l'Inter. Dal terzo anello sono stati intonati cori contro l'attuale allenatore nerazzurro che non ha reagito ma si è limitato ad abbracciare Maurizio Sarri. È la prima volta che i due tecnici si affrontano in Serie A.

