Live Inter-Juventus 0-0 fuori Lautaro, Icardi sfida Ronaldo

Si gioca a San Siro alle ore 20.30 del sabato una delle partite più affascinanti del nostro campionato, la sfida tra Inter e Juventus; i nerazzurri, reduci dall'1-1 casalingo con la Roma, devono vincere per blindare il terzo posto in classifica e la conseguente qualificazione alla Champions League del prossimo anno, mentre i bianconeri arrivano a Milano con l'ottavo scudetto consecutivo già in tasca ma senza nessuna voglia di fare sconti agli acerrimi avversari degli ultimi anni.



LE FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Alex Sandro; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo. All. Allegri



Derby d'Italia dai grandi numeri: a San Siro sono ben 85 i precedenti, con 35 vittorie dell'Inter, 27 pareggi e 23 affermazioni dei neo riconfermati Campioni d'Italia: è della scorsa stagione lo spettacolare 2-3 del girone di ritorno, in data 28 aprile, con vantaggio bianconero di Douglas Costa, pareggio di Icardi, poi avanti i nerazzurri grazie all'autorete di Barzagli e rimonta bianconera sul filo di lana prima con l'autorete di Skriniar, e infine col gol vittoria di Higuain.

