«Se Inter-Juventus può essere già decisiva per lo scudetto? E' presto, credo ci vogliano ancora una decina di giornate per capire di più». Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini, a margine del suo intervento a Unicef Generation, la tre giorni a Piazza del Popolo a Roma per i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. «Le squadre in corsa - ha aggiunto il commissario tecnico azzurro - sono più o meno le stesse».

