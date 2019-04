Inter, Nainggolan suona la carica: ​«Juventus squadra da battere»

«È sempre stata una partita particolare per me, la Juventus è una squadra da battere, per noi è una partita importante anche per la classifica e bisogna vincere». È la carica di Radja Nainggolan, intervistato da Dazn, alla vigilia della sfida contro i bianconeri a San Siro. Una partita che l'Inter non può sbagliare in vista della corsa alla Champions League. «Manca poco, per noi conta centrare l'obiettivo, abbiamo fatto un cammino importante - ricorda il belga - non senza difficoltà e io spero di migliorarmi sempre di più anche fisicamente ed essere sempre al top per far vedere il miglior Nainggolan». Contro la Roma il centrocampista ha deluso ed è stato sostituito a fine primo tempo. Domani dovrà riscattarsi e trascinare la squadra da leader. Chi indossa la fascia di capitano, infatti, per Nainggolan, non è deciso: « Handanovic è un grandissimo professionista, si allena forte, studia tanto e dice quello che pensa. Mi piace, è molto onesto. In una squadra ci sono tanti elementi importanti e che vogliono dire la loro, come in questa».

