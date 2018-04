La Procura Figc apre l'inchiesta: acquisiti i video di Inter-Juventus

di Pino Taormina

Giuseppe Pecoraro, il procuratore federale, e la Juventus di nuovo l'uno contro l'altro armati. Dopo lo scontro con Andrea Agnelli per la vicenda dei rapporti tra il club e la criminalità organizzata, portata alla luce dall'inchiesta «Alto Piemonte» della procura di Torino e sfociata nell'inchiesta sportiva, l'iniziativa che ieri è trapelata dagli uffici della procura Figc porterà a nuova scintille: dalla prossima domenica, ci sarà un maggior numero di ispettori e collaboratori federali a controllare la regolarità dello svolgimento della partite.



Ma intanto pare che Pecoraro, l'uomo che indaga e manda a processo per i reati sportivi, finito nel mirino del club bianconero anche per aver ammesso candidamente a Sottovoce, il programma condotto da Marzullo, di sperare nello scudetto del Napoli, è pronto ad acquisire le immagini e aprire una inchiesta sia sulla vicenda del siparietto tra Allegri e Tagliavento, sia sulla scena che mostra il labiale dello stesso quarto uomo a bordo campo nella fase finale della gara.



