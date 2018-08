Inter, l'omaggio di Keita: «Spalletti ha influito sulla mia scelta»

di Redazione Sport

«Spalletti ha inciso molto sulla mia scelta di venire all'Inter. Penso sia un tecnico top dal quale posso imparare molto, mi ha spiegato come funzionano le cose qui e sono venuto anche per lui». Si presenta così Keita Balde Diao come nuovo giocatore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa ad Appiano Gentile. «Ci sono stati contatti con la società anche negli anni scorsi, già tre stagioni fa - ha proseguito l'attaccante senegalese, che vestirà la maglia numero 11 -. Quando hai un'offerta di un club come l'Inter non è una scelta difficile da fare. Sono stato benissimo al Monaco, ringrazio tutti, ma appena ho saputo dell'interesse dell'Inter ho detto subito di sì».



«Insidiare la Juventus per lo scudetto? Penso solo all'Inter e a vincere sempre». Lo ha detto Keita Balde Diao nel corso della conferenza stampa ad Appiano Gentile come nuovo giocatore dell'Inter. «Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite, poi alla fine faremo i conti, adesso non penso alla Juve. Se vinceremo tutte le partite saremo in alto», ha proseguito l'attaccante senegalese. «Sono cresciuto nel calcio italiano, ho iniziato a giocare da professionista qui. La Serie A è un grande campionato, a me piace moltissimo e mi piace anche l'Inter, fin da quando ero bambino». La testa intanto è già alla sfida di domenica con il Torino: «Siamo pronti, stiamo tutti bene, non bisogna buttarsi giù per aver perso una partita - ha continuato -. Sono fiducioso, vedo il lavoro che facciamo e so che siamo una grandissima squadra». Chiusura dedicata al caso Lotito-Inzaghi alla Lazio, la sua ex squadra: «Sono cose loro, non mi riguardano»

