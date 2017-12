Inter-Lazio 0-0 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions

Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso capitombolo col Pordenone e perdendo con Udinese e Sassuolo e Milan, mentre la Lazio vuole mettersi nelle condizioni di scavalcare i nerazzurri, oggi distanti quattro punti, grazie al match che i biancocelesti dovranno recuperare contro l'Udinese.

E' la 75esima volta nella storia della Serie A a girone unico che l'Inter ospita la Lazio al Giuseppe Meazza. Nelle ultime stagioni si sono visti tanti gol (da sette anni si segnano minimo tre gol in questa partita), ma nel complesso l'Inter rimane molto più avanti nel conto delle vittorie: sono 41 i successi nerazzurri, l'ultimo arrivato l'anno scorso per 3-0, mentre 24 volte è uscito il segno X in schedina e in sole 9 occasioni la Lazio è tornata nella capitale facendo festa.



LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

LAZIO: Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.



