Inter-Lazio live dalle 21: ​Inzaghi punisce Immobile: panchina

E' proprio la vittoria dei nerazzurri il risultato che manca da più tempo nelle sfide giocate da Inter e Lazio a San Siro in Serie A: 3-0 della stagione 2016/2017 con gol di Banega e doppietta di Icardi. Su un totale di 76 precedenti, sono 41 le affermazioni dei milanesi, ben 25 i pareggi e 10 le volte in cui la Lazio è ripartita per Roma col bottino pieno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Politano, Lukaku

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Correa.







La capolista Inter scende in campo questa sera a San Siro, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la testa della classifica dopo questo straordinario inizio di torneo - tutte vittorie fino a qui - culminato nel dominio del derby vinto per 2-0 contro lo spento Milan di sabato scorso. Nel capoluogo lombardo sale la Lazio, al momento a quota 7 punti in graduatoria dopo 2 successi, 1 pareggio ed 1 sconfitta, e che nel posticipo di domenica sera ha regolato il Parma con il punteggio di 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA