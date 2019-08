«Icardi? Sono subentrate grandi difficoltà, mancano due giorni dalla fine del mercato ma sono comunque ottimista e sono convinto che si possa chiudere quella che sembra la telenovela di mercato»: lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta, presidente Adise, in occasione degli ultimi giorni di calciomercato.



«Sapete quali sono le nostre intenzioni. Siamo molto fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che ha sempre dimostrato. Juve, Altetico o Monaco? Ci sono idee diverse - aggiunge - aspettiamo. Stiamo avendo dei confronti, c'è collaborazione da tutte le parti per arrivare ad una definizione entro lunedì». Poi Marotta spiega le motivazioni dietro la scelta di escludere l'argentino dal progetto tecnico: «La società ha diritto di scegliere le strategie è responsabile e cosciente dei fatti che avvengono e che portano a prendere decisioni. Non siamo autolesionisti. Il tutto nel rispetto dei calciatori. E il calciatore è ancora protagonista del suo futuro. Poi è chiaro che non possiamo pubblicamente dire tutto».

