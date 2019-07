Inter, Marotta incontra l'agente di Lukaku. Andersen-Lione

di Eleonora Trotta

«Non c'è nessuna novità particolare, abbiamo fatto solo una chiacchierata con il direttore Marotta. Vedremo cosa decideranno di fare. I tempi non li decidiamo noi, ma se il giocatore vuole essere preso bisogna muoversi. Il prezzo è di 70 milioni? Non ho mai parlato di cifre, bisogna chiedere a loro. Sicuramente è un obiettivo dichiarato, però questo non significa che sia per forza raggiungibile. Un sogno? Credo sia molto difficile». Così Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha commentato l'operazione Inter-Manchester United, al termine dell'incontro con i dirigenti nerazzurri. Come è noto, l'ex Everton è da tempo d'accordo con la società nerazzurra, ma per la fumata bianca serve l'intesa con i Red Devils, intenzionati ad incassare 70 milioni dalla cessione della punta. Antonio Conte vorrebbe avere il calciatore per il ritiro, che partirà lunedì prossimo.

Intanto un ex obiettivo del club nerazzurro, Joachim Andersen, è stato prenotato dal Lione (affare da 25 milioni di euro più bonus).







