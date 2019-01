Inter, Marotta non molla Perisic: «Va tenuto conto del suo valore»

«Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali società che sono interessate a lui e tenere conto del valore patrimoniale che rappresenta l'investimento fatto a suo tempo dall'Inter». L'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta commenta così, ai microfoni del Gr1, la situazione relativa ad Ivan Perisic. Il dirigente interista chiude inoltre le porte ad un arrivo già a gennaio di De Paul dall'Udinese: «Ci sono tanti giocatori sotto osservazione dell'Inter - prosegue -. Ora è prematuro, siamo concentrati su questo momento particolarmente caldo della stagione, e per il mercato di giugno c'è ancora tempo. Con la Lazio stasera sarà una partita importante contro una squadra forte». Conclusione dedicata al momento dell'Inter: «È un club con blasone e storia, una società di elite. Ha dovuto subire cambiamenti di proprietà, per cui è normale che le difficoltà ci siano, ma siamo concentrati per eliminarle il più presto possibile», le parole di Marotta.

