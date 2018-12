di Salvatore Riggio

Non c’è mai pace per Radja Nainggolan, da quando ha lasciato la Roma e si è accasato, l’estate scorsa, all’Inter. Non solo gli infortuni, che stanno offuscando questo suo inizio di stagione con la maglia nerazzurra, ma adesso è addirittura arrivata la sospensione «per motivi disciplinari» da parte del club di corso Vittorio Emanuele. Lo ha comunicato l’Inter sul suo sito ufficiale. Al momento, non si sa ancora per quanto tempo il centrocampista belga sarà sospeso. Al di là di quanto successo, tutto questo conferma il momento negativo di Nainggolan alla corte di Luciano Spalletti, che deve incassare il rammarico per il pareggio del Chievo in pieno recupero e ora la «sbandata» di un giocatore che lui ha voluto fortemente a Milano, dopo averlo già allenato ai tempi giallorossi. A Trigoria non si sono dimenticati le bizze fuori dal campo del belga, che adesso paga pegno per motivi disciplinari. Nainggolan di certo salterà le partite contro il Napoli (26 dicembre, a Sa Siro) e quella in casa dell’Empoli il 29 dicembre. Saranno giorni di riflessione per il Ninja che ora rischia una stagione fallimentare all’Inter. Cosa che Spalletti, suo grande estimatore, non si può permettere.



