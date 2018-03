Napoli, Insigne mastica amaro: «Gol di Dybala non ha tolto fiducia»

di Gennaro Arpaia

Nello scialbo pareggio di San Siro tra Inter e Napoli, quella di Lorenzo Insigne resta l'ultima luce azzurra a brillare. «Dobbiamo restare tranquilli, oggi la prestazione è arrivata, abbiamo creato tanto, ma dobbiamo essere più cattivi in zona gol». L'attaccante napoletano predica calma ai compagni dopo il secondo stop di fila. «Ripartiamo dalla buona prestazione di stasera. Io resto sereno, è un periodo un po’ complicato in zona gol, ma cerco di dare sempre una mano ai miei compagni. Milik è un gran professionista, si sta mettendo a disposizione e ci darà una mano nel finale».



Dopo il ko con la Roma dello scorso sabato, il Napoli non inverte la rotta e la Juventus lo scavalca in classifica. «Il gol di Dybala ci ha tolto fiducia? Questo lo dicono gli altri per metterci pressione, noi pensiamo a quello che facciamo in casa nostra, non guardiamo agli altri. Fino a che la matematica non ci darà per vinti, lotteremo per lo scudetto».

