Una giornata dall'aria surreale quella vissuta oggi in Serie A, su tutti i campi, da Firenze fino a Milano, il ricordo di Davide Astori ha spostato almeno per un po' l'attenzione per qualcosa che è più grande ed importante del pallone che rotola. Anche a San siro, questa sera, prima del fischio d'inizio tra Inter e Napoli, il pubblico ha ricordato lo scomparso calciatore della Fiorentina andato via d'improvviso una settimana fa.



La vergogna, però, è arrivata qualche secondo dopo il minuto di silenzio dedicato ad Astori, quando una parte del tifo interista ha fatto partire il solito e purtroppo già conosciuto coro «Lavali col fuoco» in offesa dei napoletani. Un attacco mirato, ascoltato chiaramente sia dai presenti allo stadio che dai tanti tifosi presenti da casa e che fa da contrasto ad un momento di grande emozione.

