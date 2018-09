Live Inter-Parma 0-1 Dimarco, il gol dell'ex dai venti metri

L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro contro il Parma, reduce a sua volta dalla sconfitta interna con la Juventus, al termine di un match durante il quale i ducali hanno comunque fatto vedere parecchie cose buone.



Sono 24 i precedenti a San Siro tra Inter e Parma in campionato, con 15 vittorie dell'Inter, 8 pareggi ed una sola affermazione degli emiliani, la vittoria in rimonta del maggio 1999 quando Stanic, Asprilla e Fuser ribaltarono il vantaggio iniziale di Ronaldo.



Le formazioni



Inter (4-2-3-1) Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Perisic, Nainggolan, Candreva; Keita.



Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho





